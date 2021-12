BRINDISI – Il Tribunale di Brindisi ha condannato a 6 anni e 6 mesi di reclusione Paola Catanzaro, conosciuto già come Paolo Catanzaro o l’ancor più nota Sveva Cardinale. Si tratta della finta veggente che affermava di vedere la Madonna in una chiesa situata in contrada Uggio, nel brindisino. La Cardinale era alla sbarra come imputata per associazione per delinquere e truffa, denunciata da decine di vittime che, negli anni, si sarebbero fatti raggirare dalla veggente.

Altre condanne, tra i 5 anni e un anno e 8 mesi, per altri 6 imputati. Il Pubblico Ministero aveva chiesto per la Cardinale 10 anni di reclusione.