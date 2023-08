TARANTO – Ennesimo grave Incidente stradale sulla strada provinciale 104, più comunemente nota come “Salina”. Poco dopo le 6,30 del 19 agosto, una Lancia Musa condotta da una donna, che si recava al lavoro, è finita in un dirupo ribaltandosi, la persona che si trovava alla guida è rimasta incastrata nell’abitacolo. Provvidenziale l’allarme lanciato dagli automobilisti di passaggio, immediato l’intervento di una pattuglia della squadra Volanti della Questura di Taranto, i poliziotti hanno prestato subito prestato i primi soccorsi con i Vigili del Fuoco estraendo la donna dalle lamiere contorte dell’auto, ed hanno chiesto l’intervento dei sanitari del 118, la persona ferita è stata trasportata con un’ ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale di Taranto. Non è stato semplice prestare i soccorsi da parte degli agenti della Volanti e dei Vigili del Fuoco, l’auto infatti, ha concluso la sua corsa in una zona di difficile accesso per i soccorritori a causa della fitta vegetazione. Stando a quanto si apprende non sarebbero coinvolti altri veicoli, sarà comunque necessario attendere gli esiti dei rilievi della Polizia per conoscere con esattezza la dinamica dell’incidente.

La strada provinciale 104 è ormai diventata troppo pericolosa, solo qualche giorno giorno fa un altro incidente in cui rimasero feriti due giovani. Ma andando a ritroso nel tempo sono innumerevoli i sinistri, anche gravi, che si registrano su quel rettilineo, la cui carreggiata appare troppo stretta. L’arteria che collega Talsano a San Giorgio Jonico è molto trafficata, sia di giorno che di notte, e vista la recrudescenza di incidenti stradali, si rende necessario intervenire per effettuare l’allargamento della sede stradale e realizzare la pubblica illuminazione.

Foto Francesco Manfuso

