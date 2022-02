FOGGIA –

Revocati i presidi autorizzati per la protesta degli autotrasportatori contro il caro benzina sulla Statale 16 tra Foggia e San Severo e nei pressi dei caselli autostradali di Cerignola e Candela. A comunicarlo in una nota sono gli stessi promotori della manifestazione, che fanno sapere inoltre che la volontà è di tenere sciolti i presidi ma al contempo di voler cercare assieme ai sindacati, nuovi tavoli tecnici con il Governo, per continuare lunghe trattative in tema di caro-gasolio ed altre tematiche già espresse in altre sedi. Ma ci sarebbero però ancora decine di camionisti intenzionati a non mollare la protesta.