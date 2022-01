NOCI- “Il nuovo anno comincia con il passo giusto” ha detto il sindaco Domenico Nisi di Noci appena appresa la notizia che la Regione Puglia ha stanziato 270mila euro per la messa in sicurezza del cavalcavia di via Lezzi.

L’intervento rientra nei finanziamenti di 38milioni di euro della Regione finalizzati agli interventi di messa in sicurezza di territori a rischio idrogeologico, edifici e viabilità. Nell’ambito di questo imponente pacchetto di finanziamenti con il quale la Giunta regionale ha inaugurato il 2022, è stato finanziato anche il cavalcavia di via Lezzi con 270mila euro.

Si tratta di un’infrastruttura di fondamentale importanza per la viabilità veicolare e, in particolare, per i mezzi pesanti. Ultimamente, però, è stata interessata da fenomeni di infiltrazioni di acqua dai giunti strutturali, che hanno raggiunto anche i copriferri dell’intradosso in corrispondenza della sottostante linea ferroviaria Bari-Taranto, con pericolo di distacco del copriferro stesso. A ciò si aggiunga che la sede stradale è interessata dal passaggio di sottoservizi, quali condotte idriche, gas ed elettriche. Inoltre, in prossimità della curva al termine del ponte, dove via Lezzi incontra la bretella che porta in via Madonna del Soccorso, consistenti fenomeni atmosferici hanno determinato un indebolimento del muro di contenimento e del sovrastante muretto a secco di delimitazione della carreggiata.

L’intervento finanziato prevede pertanto la messa in sicurezza dell’intradosso del ponte, il ripristino stradale dell’estradosso con interventi ai giunti e alle caditoie di scolo e regimazione delle acque piovane, la messa in sicurezza del muro di sostegno e dei muretti a secco con contestuale ripristino dei sistemi di prevenzione e sicurezza stradale (segnaletica, gard-rail, ecc.).

“Continua l’attenzione della Regione Puglia per investimenti sulla realizzazione, manutenzione e messa in sicurezza di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate, assegnando risorse ai Comuni pugliesi – commenta il sindaco Domenico Nisi. – Il progetto finanziato si inserisce nell’ambito di una più complessa programmazione di interventi di messa in sicurezza della viabilità cittadina e del patrimonio pubblico in generale, su un’arteria di strategica importanza. Il nuovo anno è cominciato con il passo giusto”.