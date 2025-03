Puglia, finanziamenti sport e cultura: ad Andria 7 mln per distinti del Degli Ulivi

Sport e cultura, richieste di fondi necessarie per i potenziamenti dei due settori. Se ne parla in Fiera del Levante a Bari, alla presenza anche del ministro Abodi. Per il restyling dei distinti del Degli Ulivi di Andria servirebbero quasi 7 milioni di euro secondo le stime tracciate.

