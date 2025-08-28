28 Agosto 2025

Finanza sequestra 190mila prodotti non a norma a Taranto e provincia

Giovanni Sebastio 28 Agosto 2025
La Guardia di Finanza ha sequestrato circa 190mila articoli potenzialmente pericolosi per la salute pubblica in diverse attività commerciali di Taranto, Grottaglie, Manduria e Ginosa.

L’operazione, condotta dai reparti territoriali del comando provinciale, ha riguardato prodotti privi delle informazioni obbligatorie previste dal Codice del consumo: giocattoli, articoli per la casa e posate. Alcuni riportavano marchi come il logo MOCA senza però possedere i certificati di conformità necessari.

Tra gli articoli sequestrati figurano anche oltre 3.700 piatti in plastica non idonei al contatto con alimenti, che avrebbero potuto rappresentare un rischio per la salute dei consumatori.

Sei titolari di esercizi commerciali sono stati segnalati all’autorità amministrativa competente e rischiano sanzioni per la commercializzazione di prodotti non conformi alla normativa vigente.

L’operazione conferma l’impegno delle Fiamme Gialle a tutela dei consumatori e della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato.

