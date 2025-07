Vasta operazione della Guardia di Finanza contro la corruzione negli appalti pubblici: 13 misure cautelari

Nella mattinata odierna i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce hanno dato esecuzione a un articolato provvedimento cautelare emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Lecce.

In totale sono 13 le misure personali: un soggetto è finito in carcere, sette agli arresti domiciliari, mentre per altri tre è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Due imprenditori sono stati colpiti da interdizione a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Le indagini, coordinate dai magistrati inquirenti e condotte dalla Compagnia di Gallipoli, si sono concentrate su una presunta rete di illeciti nel settore degli appalti e dei concorsi pubblici, con ipotesi di reato estremamente gravi. I 29 indagati, a vario titolo, dovranno rispondere di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, peculato, falsa testimonianza, intercettazione abusiva, truffa aggravata ai danni dello Stato e per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falso in atti pubblici e in documentazione di gara.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, diverse procedure di gara, incluse quelle relative a un concorso pubblico indetto dal Comune di Sannicola, sarebbero state sistematicamente pilotate per favorire aziende e candidati ritenuti vicini ad alcuni amministratori apicali. L’obiettivo non sarebbe stato solo l’arricchimento illecito, ma anche il consolidamento del consenso elettorale.

L’operazione conferma l’attenzione della Guardia di Finanza per la tutela della trasparenza e della regolarità della Pubblica Amministrazione, in un contesto – quello della gestione degli appalti – particolarmente delicato per l’economia e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Gli investigatori sottolineano che la misura cautelare rappresenta una fase intermedia del procedimento e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo in caso di condanna irrevocabile.

