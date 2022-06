ECCELLENZA – Pochi giorni ci separano dalla finale di ritorno dei playoff nazionali. Martina ed Akragas scenderanno nuovamente in campo domenica pomeriggio (ore 17.30) al “Tursi”. I Siciliani saranno chiamati a gestire il 3-2 raccolto ad Agrigento, mentre i padroni di casa vorranno rimontare lo svantaggio del primo confronto. Salvatore Ciullo, ex allenatore del Martina, si è detto ottimista in merito alla possibile vittoria (e promozione) dei biancazzurri pugliesi.