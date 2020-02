Condividi

La Coppa Italia di Eccellenza Pugliese è giunta alla face cruciale.

Giovedì 6 febbraio alle 15.00 trasmetteremo in diretta ed in esclusiva su Canale 85 del DTT ed in streaming su www.canale85.it la finale di ritorno tra Atletico Vieste e Usd Corato.

Dopo il pareggio della gara di andata la sfida assume contorni avvincenti.

Un appuntamento da non perdere e da vivere dal primo all’ultimo minuto grazie, come sempre, ai canali del Gruppo Editoriale Distante.