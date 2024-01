Finale Coppa Italia di Eccellenza: il 4 Febbraio a Molfetta la gara di ritorno

L’organizzazione della partita è interamente affidata alla A.S.D. MOLFETTA CALCIO. Il fischio d’inizio è alle ore 16.30 presso il Campo Comunale “Paolo Poli”. Al termine della gara, la cerimonia di premiazione con il Presidente Vito Tisci.

La Finale di ritorno della 57^ edizione della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza (Fase Regionale) tra A.S.D. MOLFETTA CALCIO e U.G. MANDURIA SPORT avrà luogo domenica 4 febbraio 2024 presso il Campo Comunale “Paolo Poli” di Molfetta (BA) con fischio d’inizio alle ore 16.30. Il match sarà diretto dal Sig. Mario CANTORO della Sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Sig.ri Stefano SIBILIO (Brindisi) e Nicola DE CANDIA (Bari); quarto ufficiale di gara il Sig. Alessandro Pio CARPENTIERE della Sezione di Barletta.

REGOLAMENTO

Al termine della doppia sfida, in caso di parità di punteggio, risulterà vincente la squadra che nelle due gare avrà realizzato il maggior numero di reti. Qualora si verificasse parità anche nel computo delle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta. Se dovesse persistere ancora la situazione di parità, si procederà infine allo svolgimento di due tempi supplementari da 15′ ciascuno ed eventualmente ai tiri di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

DRETTA TV

La Finale di ritorno sarà trasmessa in diretta TV sui canali di Antenna Sud, in contemporanea sulla pagina Facebook di Antenna Sud e in streaming su www.antennasud.com.

