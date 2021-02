Final Eight | Happy Casa Brindisi – Victoria Libertas Pesaro 69-74

Finisce in semifinale l’avventura dell’Happy Casa Brindisi che perde contro una Vuelle Pesaro più energica in difesa e più precisa al tiro. Biancoazzurri costretti sempre ad inseguire. Nel convulso finale dellapasrtita hanno avuto il pallone della possibile vittoria sul 69-70, sciupato da Riccardo Visconti in penetrazione. Miglior realizzatore Thompson con 19 punti, mentre sulla sponda pesarese Justine Robinson ne ha messi 23. In finale la Vuelle sfiderà l’Olimpia Milano che nell’altra semifinale ha letteralmente asfaltato la Reyer Venezia 96-65.