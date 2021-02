Final Eight Coppa Italia Pallamano | Il Covid blocca Fasano: cambia l’avversario di Conversano nei quarti

Alla luce della quarantena dell’intero gruppo squadra disposta dal competente sanitario, in seguito ai numerosi casi accertati di positività al Covid-19, l’Acqua&Sapone Junior Fasano non potrà prendere parte alle Finals 2021 di Coppa Italia in programma dal 12 al 14 febbraio a Salsomaggiore Terme.

Di conseguenza verrà inserita tra le otto partecipanti alla Final8 la società Alperia Merano, in quanto nona nella classifica della Serie A Beretta al termine del girone di andata e pertanto prima tra le aventi titolo. Rideterminati anche gli abbinamenti ai quarti di finale: il Brixen affronterà la Raimond Sassari nella sfida delle ore 18:00, mentre Merano sarà opposta al Conversano nel match delle ore 20:00.

Il tabellone aggiornato della Final8 maschile: