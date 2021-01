Con il successo dell’Olimpia Milano (83-81) nell’odierno recupero del Pala Radi con la Vanoli Cremona, si completa la griglia della Final Eight di Coppa Italia, con l’ingresso di Reggio Emilia (ottava in classifica) ai danni della stessa formazione cremonese. E così, l’Happy Casa Brindisi (seconda) affronterà l’Allianz Trieste (settima) nel quarto di finale in programma venerdì 12 febbraio.