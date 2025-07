Fim, Fiom e Uilm: tre giorni di confronto con i lavoratori ex Ilva

Tre giorni di assemblee per definire il futuro dell’ex Ilva. Le segreterie e le rappresentanze sindacali unitarie di Fim, Fiom e Uilm hanno annunciato l’avvio, nei giorni 22, 23 e 24 luglio, di un ciclo di incontri con i lavoratori dello stabilimento siderurgico di Taranto.

Obiettivo: elaborare una piattaforma rivendicativa unitaria che affronti in modo integrato le questioni ambientali, occupazionali, sanitarie e industriali, con particolare riferimento al processo di decarbonizzazione.

Il documento sarà presentato ufficialmente durante il Consiglio di fabbrica previsto per venerdì 25 luglio, a partire dalle 8.30, all’interno dello stabilimento. All’incontro sono stati invitati il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il presidente della Provincia di Taranto Gianfranco Palmisano, e i sindaci di Taranto e Statte, Piero Bitetti e Fabio Spada. Tutti sono considerati attori istituzionali titolati alla sottoscrizione di un accordo di programma per la completa trasformazione dell’impianto, in vista del superamento del ciclo integrale.

“È giunto il momento di affrontare in modo concreto tutte le questioni aperte per determinare noi, come territorio, le decisioni future – dichiarano le segreterie di Fim, Fiom e Uilm -. Dobbiamo accelerare sul percorso della decarbonizzazione, salvaguardando al tempo stesso i livelli occupazionali, sia dei lavoratori diretti che dell’indotto”.

