Filippo Manni piange in carcere e implora il padre: “Non abbandonarmi”

Il 21enne di Racale che ha ucciso la madre supplica il papà: “Aiutami, voglio curarmi”. Poi chiede della mamma e dei fratelli

“Non abbandonarmi, aiutami”. È il drammatico appello rivolto da Filippo Manni, 21enne detenuto nel carcere di Lecce per l’omicidio della madre Teresa Sommario, al padre Daniele durante il colloquio avvenuto nella mattinata del 24 giugno. Un incontro carico di tensione emotiva, nel quale il giovane, accusato di aver colpito a morte la madre con un’ascia dopo un rimprovero, avrebbe avuto un crollo emotivo, lasciandosi andare in un pianto disperato.

Il delitto risale al pomeriggio del 17 giugno, quando il giovane, rientrando a casa, avrebbe reagito con furia al rimprovero della madre colpendola mortalmente. Da allora si trova rinchiuso nel carcere di Borgo San Nicola, sorvegliato a vista.

Nel confronto con il padre, Filippo avrebbe chiesto con insistenza di non essere lasciato solo e di “essere aiutato per curarsi”. Ha domandato anche notizie sullo stato di salute dei fratelli gemelli, delle zie materne e sui funerali della madre. Tra le richieste avanzate, quella di poter ricevere alcuni quaderni per scrivere, forse per riflettere su quanto accaduto o per mantenere un contatto con la propria interiorità.

Il suo avvocato, Francesco Fasano, starebbe ora valutando l’eventualità di richiedere una perizia psichiatrica per approfondire le condizioni mentali del giovane e verificare l’eventuale presenza di disturbi o fragilità preesistenti che potrebbero aver inciso sulla dinamica dei fatti.

L’intera comunità di Racale, ancora scossa dall’efferato delitto, guarda con attenzione agli sviluppi giudiziari e umani di una vicenda che ha spezzato il cuore di un’intera famiglia e gettato luce su un dramma profondo e forse ancora non del tutto compreso.

