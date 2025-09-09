Filiano, merito e impegno: 8 studenti ricevono la borsa di studio comunale

FILIANO – Nella mattinata di ieri, nella sala consiliare del Comune di Filiano, si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio comunali per l’anno scolastico 2024/2025, riconoscimenti assegnati agli studenti che, al termine della classe terza della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Federico II di Svevia di Filiano”, si sono distinti per impegno, costanza e risultati.

Sono stati premiati: Simon Colucci, Sara Gerardi, Samira Larotonda, Valentina Loffredo, Syria Lorusso, Chiara Mecca, Greta Narciso e Alessandro Pace. A ciascuno è stato consegnato un attestato di merito e un premio in denaro, attribuiti sulla base di una graduatoria fondata esclusivamente sul merito scolastico.

«Valorizzare il merito e sostenere il percorso formativo delle nuove generazioni è un impegno che la nostra Amministrazione porta avanti con convinzione», ha dichiarato Carmela Monaco, Assessore all’Istruzione. «Anche quest’anno abbiamo voluto premiare l’impegno e la determinazione dei nostri studenti, che rappresentano il futuro della nostra comunità».

Il Sindaco di Filiano, Francesco Santoro, ha aggiunto: «Questo riconoscimento è il frutto della vostra dedizione e del vostro impegno costante nello studio. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti dai nostri studenti che hanno saputo distinguersi per serietà e passione. A nome dell’intera comunità, vi rivolgo le mie più sentite congratulazioni e vi auguro di proseguire nel vostro cammino con la stessa determinazione che vi ha portati fin qui».

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale e attiva da diversi anni, rientra in un più ampio percorso volto a valorizzare il merito scolastico e a sostenere concretamente il diritto allo studio. L’Amministrazione ha sempre avuto a cuore la motivazione degli studenti, accompagnando con attenzione il loro percorso e guardando con fiducia al loro futuro.

