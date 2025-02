FIJLKAM Puglia: Roberto D’Alessandro nuovo presidente regionale

Si è svolta nel pomeriggio di lunedì 10 febbraio 2025, al PalaFlorio di Bari, l’Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale FIJLKAM, chiamata a definire la nuova dirigenza per il quadriennio olimpico 2025-2028.

All’evento hanno partecipato figure istituzionali di rilievo, tra cui Salvatore Finizio, rappresentante federale, Angelo Giliberto, presidente del CONI regionale, e l’ingegnere Elio Sannicandro, direttore di ASSET Regione Puglia.

L’assemblea ha visto la presenza di 121 società aventi diritto di voto, suddivise tra Karate (58), Judo (51) e Lotta (12). Al termine delle votazioni, è stato eletto nuovo presidente del Comitato Regionale FIJLKAM Puglia Roberto D’Alessandro, già dirigente nazionale dal 2008 al 2024.

Per i settori specifici, sono stati confermati per il secondo mandato consecutivo Nicola Maria Rinaldi (Judo) e Franco Quarto (Lotta), mentre per il Karate il maestro Sabino Silvestri ha ottenuto la rielezione per il quinto mandato consecutivo.

