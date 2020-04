Figc | Stop ai campionati giovanili nazionali, ma Lnd Puglia potrà decidere sui regionali

Condividi

Anche il mondo del calcio comincia a sospendere definitivamente i campionati. Stop per i settori giovanili di Bari, Monopoli, Virtus Francavilla e Bisceglie, mentre resta qualche speranza per tutti i campionati regionali e per la Primavera e la Berretti, uniche categorie professionistiche nel mondo giovanile. La situazione critica in alcune zone d’Italia ha spinto la Figc a sospendere definitivamente tutti i campionati nazionali, compresi quelli femminile. Stop quindi a Primavera femminile, Campionati Giovanili Nazionali, Under 18 Serie A e B, Under 17 Serie A e B, Under 17 Serie C, Under 16 Serie A e B, Under 16 Serie C, Under 15 Serie A e B e Under 15 Serie C, Under 14 e under 13 pro, comprese ovviamente le finali nazionali e le fasi interregionali. I comitati regionali, invece, potranno decidere autonomamente. La Lnd Puglia, quindi, considerando l’evolversi dell’epidemia, potrebbe far tornare in campo Allievi regionali under 17 e Giovanissimi regionali under 15. Ipotesi remotissima ma ancora percorribile.