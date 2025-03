FIGC: minuto di silenzio su tutti i campi per la scomparsa di Riccardo Agabio

Il mondo dello sport italiano rende omaggio a Riccardo Agabio, ex vicepresidente vicario e reggente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) nel 2012, nonché storico presidente della Federazione Ginnastica d’Italia (Federginnastica). In segno di lutto per la sua scomparsa, il CONI ha disposto un minuto di silenzio prima dell’inizio di tutte le competizioni sportive che si svolgeranno nel fine settimana.

Anche la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha voluto unirsi al cordoglio. Il presidente Gabriele Gravina ha stabilito che un minuto di raccoglimento venga osservato prima dell’inizio di tutte le gare dei campionati in programma nel weekend, inclusi anticipi e posticipi.

Questo tributo vuole ricordare il contributo di Riccardo Agabio al mondo dello sport, in particolare alla ginnastica italiana, settore che ha guidato per anni con dedizione e passione.

