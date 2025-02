Figc, Gabriele Gravina rieletto presidente per la terza volta

ROMA – Gabriele Gravina è stato rieletto presidente della Figc per la terza volta, ottenendo il 98,68% dei voti nell’assemblea elettiva svoltasi a Roma. Candidato unico, Gravina ha ringraziato i vertici del calcio mondiale per la loro presenza: “Grazie a Infantino e Ceferin per essere qui. Dobbiamo proseguire il nostro percorso per il bene del calcio italiano”.

Oltre alla presidenza, l’assemblea ha eletto anche i nuovi consiglieri federali. Per la Lega Serie A, sono stati nominati Giuseppe Marotta (Inter), Francesco Calvo (Juventus) e Stefano Campoccia (Udinese). Per la Serie B è stato eletto Giovanni Carnevali (Sassuolo), mentre per la Lega Pro è stato confermato Daniele Sebastiani, presidente del Pescara.

Tra gli altri punti all’ordine del giorno, anche l’elezione del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

