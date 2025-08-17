Fiera del Levante: stop a Israele: “Una scelta etica nel nome della pace”

BARI – Israele non sarà presente alla prossima Fiera del Levante di Bari. In un gesto di forte valenza simbolica e morale, Nuova Fiera del Levante ha annunciato ufficialmente la decisione di escludere Israele dalla partecipazione alla 88ª Campionaria Internazionale, in programma dal 13 al 21 settembre nel quartiere fieristico di Bari.

La scelta è stata comunicata con trasparenza, si legge in una nota ufficiale, in linea con l’invito formale ricevuto lo scorso 1° luglio dal Sindaco di Bari, Vito Leccese, che ha espresso l’indirizzo del Consiglio comunale di non ritenere gradita la presenza dello Stato di Israele, in qualsiasi forma istituzionale o economica, fino a quando non cesserà l’intervento militare nella Striscia di Gaza e le gravi violazioni dei diritti umani a danno della popolazione civile palestinese.

Pur non esistendo alcun vincolo giuridico tra Comune e Fiera, la Nuova Fiera del Levante ha scelto di aderire all’appello politico ed etico, condividendone pienamente le motivazioni. Il presidente Gaetano Frulli ha ribadito la netta condanna delle atrocità in corso a Gaza, definendole come un vero e proprio genocidio contro il popolo palestinese.

La società fieristica è andata oltre, sostenendo attivamente l’iniziativa per candidare i bambini di Gaza al Premio Nobel per la Pace 2025. L’appello, promosso dall’associazione “L’Isola che non c’è” di Latiano e guidato dal giornalista Franco Giuliano, ha raccolto centinaia di adesioni da parte di personalità del mondo accademico, culturale, politico e religioso, e è stato presentato ufficialmente alla Camera dei Deputati lo scorso 31 luglio.

Già il 17 luglio, la Fiera aveva comunicato la propria posizione al Decano del Gruppo consolare di Puglia, Basilicata e Molise, confermando la volontà di escludere Israele da tutte le attività istituzionali e commerciali della manifestazione.

Infine, viene chiarito che nessun altro Paese è stato soggetto a restrizioni o esclusioni in relazione alla partecipazione alla Fiera del Levante.

Una presa di posizione netta, quella della Nuova Fiera del Levante, che apre un dibattito sul ruolo delle istituzioni economiche e culturali di fronte ai conflitti internazionali e ribadisce il valore della responsabilità etica nelle scelte pubbliche.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author