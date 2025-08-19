Fiera del Levante, parlamentari centrodestra contro il “veto” a Israele

Bari – Fiera del Levante: dopo il testa a testa tra il sindaco di Bari, Vito Leccese, e il senatore azzurro Maurizio Gasparri e l’intervento dell’ambasciata, la questione arriva sui banchi della Capitale. I parlamentari di Fratelli d’Italia e Forza Italia chiedono al presidente Frulli di revocare “il veto allo Stato di Israele”.
