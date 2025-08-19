19 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Gaetano Frulli

Fiera del Levante, parlamentari centrodestra contro il “veto” a Israele

Antonio Bucci 19 Agosto 2025
centered image

Bari – Fiera del Levante: dopo il testa a testa tra il sindaco di Bari, Vito Leccese, e il senatore azzurro Maurizio Gasparri e l’intervento dell’ambasciata, la questione arriva sui banchi della Capitale. I parlamentari di Fratelli d’Italia e Forza Italia chiedono al presidente Frulli di revocare “il veto allo Stato di Israele”.

 

About Author

Antonio Bucci

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Abbandono illecito rifiuti: 140 casi in sei mesi nel Barese

19 Agosto 2025 Antonella Fazio

Tutto pronto per la Fiera del Levante 2025

19 Agosto 2025 Antonella Fazio

Cerignola, La Salandra: “Osannare criminali sui social è pericoloso”

19 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Bari, Damiani (FI): “Esclusione Israele offende la storia della Fiera”

19 Agosto 2025 Dante Sebastio

Israele fuori dalla Fiera del Levante: i baresi dicono sì

18 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Movida oltre la mezzanotte a Bari? Petruzzelli apre: “Ma creiamo equilibrio con residenti”

18 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

potrebbe interessarti anche

Fiera del Levante, parlamentari centrodestra contro il “veto” a Israele

19 Agosto 2025 Antonio Bucci

Sparatoria in pieno centro a Taranto: ferito un 43enne, indaga la Polizia

19 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Eccellenza, ufficiale: rinviata la prima giornata del Taranto

19 Agosto 2025 Dante Sebastio

Serie C/C, gli arbitri designati per la 1a Giornata

19 Agosto 2025 Dante Sebastio