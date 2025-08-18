Fiera del levante dice ‘No’ a Israele

BARI – “Niente Israele in Fiera del Levante”. E impazza la polemica. Da un lato il centrodestra che taccia l’ente fieristico di “antisemitismo” – leggi alla voce Gasparri -, dall’altro la linea del centrosinistra pugliese – sindaco Leccese in primis – che di fatto ha inviato la direzione della campionaria di settembre “a prendere le distanze dalle atrocità del genocidio in corso contro il popolo palestinese”. E Israele sarebbe l’unico paese esplicitamente escluso. Di contro, secondo prime indiscrezioni, una famiglia di artigiani palestinesi avrebbe chiesto uno stand nella Galleria delle Nazioni.

Intanto, con l’inaugurazione ormai alle porte, la domanda è: la premier Meloni ci sarà?

