18 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Fiera del levante dice ‘No’ a Israele

Antonella Fazio 18 Agosto 2025
centered image

BARI – “Niente Israele in Fiera del Levante”. E impazza la polemica. Da un lato il centrodestra che taccia l’ente fieristico di “antisemitismo” – leggi alla voce Gasparri -, dall’altro la linea del centrosinistra pugliese – sindaco Leccese in primis – che di fatto ha inviato la direzione della campionaria di settembre “a prendere le distanze dalle atrocità del genocidio in corso contro il popolo palestinese”. E Israele sarebbe l’unico paese esplicitamente escluso. Di contro, secondo prime indiscrezioni, una famiglia di artigiani palestinesi avrebbe chiesto uno stand nella Galleria delle Nazioni.

Intanto, con l’inaugurazione ormai alle porte, la domanda è: la premier Meloni ci sarà?

 

About Author

Antonella Fazio

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Diga San Giuliano, polemiche su gestione acqua tra Puglia e Basilicata

18 Agosto 2025 Redazione

Israele, Giovani FI: “Dal comune di Bari ennesimo atto di propaganda”

18 Agosto 2025 Redazione

Israele esclusa da Fiera del Levante: “A Bari deriva ideologica e illiberale”

18 Agosto 2025 Redazione

Israele, Gasparri rincara la dose: “Leccese figura patetica”

18 Agosto 2025 Dante Sebastio

Lutto ad Antenna Sud: addio a Francesco Saccente, passione e talento dietro le quinte

17 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Bari, nuovo lungomare Santo Spirito: cittadini divisi e commercianti scontenti

17 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

potrebbe interessarti anche

Potenza, Galella (FdI): “L’IA può ridicolizzare un’intera istituzione? Si”

18 Agosto 2025 Francesco Cutro

Pericolo cinghiali a Maratea, la denuncia

18 Agosto 2025 Francesco Cutro

Basilicata, in 10 anni scomparse 2500 imprese artigiane

18 Agosto 2025 Francesco Cutro

Fiera del levante dice ‘No’ a Israele

18 Agosto 2025 Antonella Fazio