Fidelis Andria, Vallarella: “Aumento di capitale base di partenza importante”

Riparte la Fidelis Andria. L’aumento di capitale, chiuso lo scorso 19 giugno, ha portato nelle casse del club 415 mila euro: 42 le quote acquisite da Luca Vallarella, mentre 41 quelle degli altri 23 soci.

“Per me è stata un’impresa racimolare questa quota – le parole di Luca Vallarella -, poi dipende sempre dai punti di vista. Stiamo cercando di fare qualcosa di concreto per la Fidelis Andria, senza alcun ritorno economico. È una base di partenza importante. Vogliamo fare un campionato importante, non possiamo permetterci una stagione anonima”.

Tanta soddisfazione anche nelle parole di Vincenzo Pastore: “Dobbiamo rendere il progetto della Fidelis Andria più appetibile – ha ammesso il DG biancazzurro – e stiamo cercando di dare valore alle persone che lavoreranno con noi. A partire da mister Scaringella. Calciomercato? Califano sa come lavorare. Siamo tranquilli, ma non partecipiamo ad aste”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author