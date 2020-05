Fidelis Andria | Una mascherina biancazzurra per la solidarietà

Condividi

La Fidelis Andria sta realizzando 100 mascherine esclusive che permetteranno interamente di finanziare le attività poste in essere dall’Associazione Onlus Onda d'Urto - uniti contro il cancro. Il costo sarà di 5 euro per proteggerci ma con i colori del cuore, e sostenere un'associazione dal cuore grande.

Le caratteristiche delle mascherine, 2 strati con tessuti OEKO-TEX anallergico. Lavabile a 60°:

- 1° strato 100% poliestere (140gr/m2)

- 2° strato 100% cotone (140gr/m2)

Per la prenotazione della propria mascherina griffate Fidelis Andria sarà possibile inviare semplicemente una mail ad ondadurtoandria@gmail.com.