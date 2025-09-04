4 Settembre 2025

Yahya Adams Kone e Riccardo Lo Iacono

Fidelis Andria, ufficiali gli arrivi di Adams Kone e Lo Iacono

Massimo Todaro 4 Settembre 2025
centered image

La Fidelis Andria annuncia l’arrivo del centrocampista Kone e del portiere Lo Iacono.

La Fidelis Andria rafforza ulteriormente la propria rosa con l’arrivo di due giovani under. Il club biancazzurro ha infatti ufficializzato il tesseramento del centrocampista Yahya Adams Kone, classe 2007, originario della Costa d’Avorio, giocatore dotato di buone qualità tecniche e prospettive interessanti.

A lui si aggiunge il portiere Riccardo Lo Iacono, classe 2008, cresciuto nel settore giovanile del Palermo, che rappresenta un investimento importante per il futuro tra i pali.

