Fidelis Andria, ufficiali gli arrivi di Adams Kone e Lo Iacono

La Fidelis Andria rafforza ulteriormente la propria rosa con l’arrivo di due giovani under. Il club biancazzurro ha infatti ufficializzato il tesseramento del centrocampista Yahya Adams Kone, classe 2007, originario della Costa d’Avorio, giocatore dotato di buone qualità tecniche e prospettive interessanti.
A lui si aggiunge il portiere Riccardo Lo Iacono, classe 2008, cresciuto nel settore giovanile del Palermo, che rappresenta un investimento importante per il futuro tra i pali.
potrebbe interessarti anche
Ufficiale: Manfredonia, promozione in prima squadra per Basta
Matera CdS, ecco il calendario: big match col Melfi alla penultima
C/C: Clamoroso Giugliano: Colavitto verso l’addio
Ferrandina, contro le grandi prime risposte positive
Serie A: anticipi e posticipi dalla 4a alla 12a Giornata
Ufficiale: Matera CdS, arrivano Sargaco, Del Giglio e Tataru