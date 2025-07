Fidelis Andria: ufficiale l’iscrizione in Serie D, al via la campagna abbonamenti

La Fidelis Andria è ufficialmente iscritta al campionato 2025/26 di Serie D. Il club federiciano, infatti, ha comunicato di aver ricevuto la conferma dell’iscrizione al prossimo campionato di Serie D dalla Covisod e può annunciare la prossima campagna abbonamenti che partirà domani 15 luglio. La prima settimana sarà riservata agli ‘Abbonati storici’, i quali potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto a sedere esibendo il documento identificativo e il vecchio abbonamento.

La prossima settimana, invece, la vendita sarà aperta a tutti, con gli under 10 che potranno accedere allo stadio ‘Degli Ulivi’ gratuitamente per tutta la stagione, sempre accompagnati e previa sottoscrizione dell’abbonamento in Tribuna Laterale o in Curva Nord. Prezzi ridotti, invece, per le donne, gli Under 16 e gli Over 65. Per i diversamente abili è necessaria l’invalidità al 100% per ottenere l’abbonamento gratuito e gli accompagnatori beneficeranno del prezzo ridotto. Per i diversamente abili con invalidità inferiore al 100%, fa sapere la società, sarà applicato il prezzo dell’abbonamento ridotto.

La novità stagionale, invece, riguarda la promo famiglia “Fidelis Young Edition”: in caso di sottoscrizione di un abbonamento stagionale da parte di eentrambi i genitori, un figlio/a under 16 otterrà una tessera omaggio e sarà possibile otteneere un ticket dal valore di 50 euro per iscrivere il proprio figlio alla Scuola Calcio del club. Con la stagione alle porte, dunque, la Fidelis Andria chiama a raccola i propri sostenitori.

