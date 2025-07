Fidelis Andria, ufficiale l’arrivo di Trombino in attacco

La Fidelis Andria comunica di aver concluso l’accordo per l’acquisto dell’attaccante Alfredo Trombino. Classe ’97, il giocatore cosentino nella scorsa stagione ha militato in serie D nell’Igea Virtus collezionando 34 presenze e 13 gol. In passato ha indossato le maglie dell’Akragas e della Correggese. La punta centrale va a rinforzare il pacchetto offensivo biancazzurro.

