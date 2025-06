Fidelis Andria, ufficiale l’arrivo del difensore Frank Owusu Amoabeng

Il difensore ghanese ex Ravenna e Gozzano torna in Puglia per rafforzare la Fidelis Andria

La Fidelis Andria ufficializza un nuovo rinforzo per il reparto arretrato: il club ha raggiunto un accordo con il difensore ghanese Frank Owusu Amoabeng, che vestirà la maglia biancazzurra nella stagione 2025/2026. Classe 2001, Amoabeng ha disputato l’ultima stagione tra Gozzano e Ravenna, collezionando complessivamente circa venti presenze e realizzando una rete. Giocatore fisicamente imponente e dotato di buona esperienza, ha già militato in Puglia, indossando la casacca dell’Audace Cerignola nella stagione 2020/2021. Condividi su…



