Fidelis Andria, ufficiale il ritorno di Leonardo Taurino

La Fidelis Andria ha ufficializzato l’ingaggio dell’esterno offensivo Leonardo Taurino, che torna a vestire la maglia biancazzurra dopo l’esperienza del 2018. Classe 1995, Taurino rappresenta un rinforzo importante per il reparto avanzato in vista della prossima stagione. Reduce da una stagione in cui ha collezionato 20 presenze, 5 reti e 3 assist con la maglia della Virtus Francavilla, il calciatore originario di Taranto ha già dimostrato in passato il proprio valore nel campionato di Serie C.

