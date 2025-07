Fidelis Andria, ufficiale: Ferrara passa al Francavilla in Sinni

Michele Ferrara saluta l’Andria e, come da indiscrezioni raccontate dalla nostra redazione, sarà un nuovo giocatore del Francavilla in Sinni. La nota della Fidelis:

“La Fidelis Andria comunica di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo del giocatore Michele Ferrara, al Francavilla In Sinni. La società biancazzurra ringrazia Michele per il lavoro profuso e per le emozioni regalate con la maglia della Fidelis. L’auspicio è che possa raggiungere obiettivi professionali sempre più alti e ottenere le migliori fortune anche dal punto di vista umano.”

