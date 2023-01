Fidelis Andria: Trocini ottimista, ‘Spirito è quello giusto’

(Di Lorenzo Ruggieri) “Il Picerno ha perso solo una volta negli ultimi 3 mesi, gioca bene ed è in fiducia”, ha dichiarato Bruno Trocini, tecnico della Fidelis Andria, alla vigilia del match con i rossoblù: “Ciò però non cambia la sostanza. Ogni gara nasconde insidie e vogliamo andare lì per fare risultato”.

”Il pari con il Taranto è stato accolto nella maniera migliore, pur restando consapevoli di dover migliorare alcuni aspetti. Dal mercato sono arrivati diversi giocatori nuovi, i quali conoscono la condizione di classifica complicata, ma hanno la volontà di ripartire dall’inizio”.

”Borg è un ragazzo sveglio, capisce l’italiano, ma non parla tanto. Grosso è un difensore centrale mancino, giovane e sul quale sappiamo di poter fare affidamento. Salandria è un calciatore che ho affrontato varie volte da avversario, parliamo di un centrocampista completo e nel pieno della maturità. Tutti i nuovi arrivati sono pronti per scendere in campo, sappiamo di dover fare di necessità virtù. Lo spirito della squadra, però, è quello giusto, sto cercando di velocizzare le conoscenze e la presenza costante del direttore Fernandez è molto utile”, conclude Trocini.

