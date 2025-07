Fidelis Andria, tre test estivi in Abruzzo prima del via ufficiale

La Fidelis Andria si prepara a dare il via alla nuova stagione 2025/26 con un ritiro precampionato che si terrà dal 3 al 14 agosto a Montorio al Vomano, in provincia di Teramo. Agli ordini di mister Giuseppe Scaringella, i biancazzurri affronteranno tre test amichevoli per mettere minuti nelle gambe e valutare i progressi della squadra.

Il primo impegno è fissato per mercoledì 6 agosto contro la formazione locale di Montorio al Vomano. Si resterà sullo stesso campo, lo stadio “Giampiero Pigliacelli”, anche per la seconda uscita, domenica 10 agosto, quando l’avversario sarà il Pontevomano Calcio. A chiudere il programma sarà la sfida con il Teramo, in calendario per mercoledì 13 agosto.

Tre tappe utili per rodare il gruppo prima del debutto ufficiale in campionato. La Fidelis si prepara a una stagione che si preannuncia densa di impegni e stimoli.

