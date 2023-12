Fidelis Andria, tesserati anche Dragà e Silvestri

ANDRIA. Altre due operazioni ufficiali in casa Andria: Dragà e Silvestri.

LA NOTA DEL CLUB

La Fidelis Andria 2018 comunica di aver perfezionato il tesseramento dell’esterno d’attacco classe 2005 Giovanni Dragà. Il giovanissimo calciatore originario di Barcellona Pozzo di Gotto ha vissuto tutta la sua carriera nei settori giovanili di Bologna e Venezia sino all’approdo quest’anno al Lamezia Terme nel girone I di serie D. Il calciatore si è già aggregato al gruppo guidato da Pasquale de Candia.

La Fidelis Andria 2018 comunica di aver perfezionato il tesseramento del difensore Amedeo Silvestri. Il 31enne originario di Palermo ha iniziato la stagione con la maglia del Barletta con cui ha collezionato 13 presenze e 2 reti ma il suo curriculum vanta una lunga esperienza in serie D e serie C in particolare con le maglie di Acireale, Casale, Lamezia, Cavese e Taranto. Il calciatore sarà immediatamente a disposizione del tecnico de Candia alla ripresa degli allenamenti dopo la pausa natalizia.

