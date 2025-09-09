9 Settembre 2025

Fidelis Andria, sondaggio per Rossetti del Potenza

Giovanni Scialpi 9 Settembre 2025
Il rapporto tra Mattia Rossetti e il Potenza sembra ormai ai titoli di coda. Il classe 1996 non rientra nei piani tecnici di mister De Giorgio – non ha infatti preso parte alle gare ufficiali fin qui disputate – e il club lucano è pronto a valutare una sua uscita.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Fidelis Andria ha chiesto informazioni sull’attaccante. I biancazzurri sono alla ricerca di rinforzi offensivi che possano garantire qualità ed esperienza, e il profilo di Rossetti risponde perfettamente a queste esigenze.

