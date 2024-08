Fidelis Andria senza freni: in arrivo anche De Angelis

La Fidelis Andria continua a stupire sul mercato. La società federiciana sembra ormai ad un passo da Paolo De Angelis, centrocampista classe 2005 del Brindisi, ex Roma e lo scorso al Cosenza. Un vero e proprio colpo considerando che De Angelis aveva richieste sia in Serie B che C.

