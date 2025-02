Fidelis Andria, Scaringella: “Vogliamo ritrovare la vittoria in casa”

La Fidelis Andria si prepara ad affrontare la sfida contro il Nardò nel prossimo turno di Serie D/H. Intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara, mister Scaringella ha analizzato l’imminente match contro i salentini:

Ritrovare la vittoria in casa?

“Faremo di tutto per riuscirci, anche se non sarà semplice, perché di fronte avremo un avversario di valore. Tuttavia, dobbiamo ripartire da quanto fatto prima della partita contro la Nocerina, che è stata l’unica gara casalinga della mia gestione. Arriviamo da una vittoria importantissima conquistata sul campo dell’Angri, e sentiamo la responsabilità, sia verso la piazza che verso la società, di continuare a fare bene.”

Il Nardò?

“Credo che questo sia il loro momento migliore della stagione. Sappiamo di affrontare una squadra in forma, che ha ottenuto più punti lontano dalle proprie mura che in casa. Per noi è sempre stimolante giocare contro una squadra importante come il Nardò, e il nostro obiettivo sarà mettere il massimo impegno per vincere, rimanere alti in classifica e prepararci per le gare decisive che ci aspettano.”

