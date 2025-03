Fidelis Andria, Scaringella: “Raddoppieremo le nostre forze da qui in avanti”

Durante la conferenza stampa che precede la gara tra Francavilla e Fidelis Andria, Giuseppe Scaringella, tecnico dei pugliesi, commenta il periodo che sta attraversando la sua squadra e analizza la prossima partita.

PERIODO NON POSITIVO: “Gli ultimi risultati negativi ci hanno insegnato che, in questo momento, dobbiamo raddoppiare le nostre energie e la nostra concentrazione, perché ogni minima distrazione la stiamo pagando a caro prezzo. Siamo in attimi decisivi di questo campionato e cercheremo di dare il massimo sotto tutti gli aspetti. Nelle ultime due gare, gli episodi ci hanno condizionati negativamente, influenzando il risultato finale.”

FRANCAVILLA, UNA SQUADRA IN FORMA: “Sembra quasi fatto apposta. Quest’anno, infatti, ci capita di affrontare tutte le squadre nel loro momento migliore. Siamo ormai abituati a questo. Nell’ultima partita, il Francavilla ha perso a Ischia, ma avrebbe meritato almeno il pareggio; nelle gare precedenti, invece, ha ottenuto tre vittorie consecutive. Sicuramente vorranno giocarsi al meglio le loro chance di salvezza diretta, preparando la gara in modo impeccabile. Quando giochi contro una squadra blasonata come l’Andria, tutti i giocatori tirano fuori il meglio di sé, e ancora di più in un momento delicato come questo. Dobbiamo concentrarci sulla nostra forza, senza lasciarci abbattere dai risultati negativi, e continuare a evitare sofferenze in fase di non possesso, mantenendo serenità e lucidità sotto porta. Faremo il possibile per portare gli episodi favorevoli dalla nostra parte.”

MODULO DI GIOCO: “Quando decido di schierare un undici titolare, lo faccio sapendo di poter cambiare disposizione tattica durante la gara, utilizzando gli stessi interpreti. Nonostante le assenze, la rosa mi consente di sopperire tranquillamente a queste mancanze, attingendo a giocatori di spessore.”

