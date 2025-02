Fidelis Andria, Scaringella: “Per vincere, dovremo mantenere la concentrazione”

La Fidelis Andria si appresta ad affrontare l’insidiosa trasferta di Ugento. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita, mister Scaringella ha parlato del prossimo turno di campionato, che vedrà la sua squadra impegnata in terra salentina.

PRESENTAZIONE DELLA PROSSIMA GARA: “Tutte le gare sono difficili. Dopo l’Angri, affrontiamo l’Ugento, una squadra affamata di punti salvezza. Non sarà affatto facile, anche perché giocano un buon calcio, grazie al loro ottimo palleggio, e si distinguono soprattutto in casa, dove hanno creato un vero e proprio fortino, conquistando diciotto punti su ventitré disponibili in questo campionato. Noi siamo concentrati e cercheremo di vincere per restare nelle primissime posizioni fino alla fine, cercando poi di capire cosa succederà.”

RECUPERO DI FANTACCI E JALLOW: “Possono aggiungere molto a questa squadra. Sono due giocatori diversi tra loro, ma entrambi possiedono una grande capacità realizzativa, oltre ad altre qualità importanti. Sono due valori aggiunti per noi.”

POCHI GOL NELLE ULTIME GARE: “Le ultime due partite mostrano che abbiamo segnato solo due gol, ma questo non mi preoccupa. La squadra ha prodotto buone azioni offensive, che però non sono state sfruttate a causa di indecisioni e un po’ di sfortuna. Dobbiamo concentrarci nel cercare di creare il maggior numero possibile di manovre offensive, trovando il guizzo giusto per vincere la partita.”

NOTIZIE DALL’INFERMERIA: “Solo Barba è indisponibile; per il resto, sono tutti a mia disposizione.”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author