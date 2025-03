Fidelis Andria, Scaringella: ‘Non possiamo più permetterci errori”

Dopo la sconfitta di Ugento, mister Scaringella torna a parlare e analizza il momento della Fidelis Andria:

Sconfitta di Ugento: “Non esiste un modo specifico per ripartire dopo una sconfitta come quella di Ugento. L’unica strada è mantenere la concentrazione sul lavoro quotidiano, come abbiamo sempre fatto. Ovviamente, all’inizio della settimana il morale era basso, ma non possiamo permetterci di soffermarci sulla sconfitta di domenica. Abbiamo il dovere di metabolizzarla per poter riprendere il nostro percorso in questa fase cruciale del campionato. Cercheremo di trasformare il nostro rammarico in rabbia agonistica.”

Vietato sbagliare: “Mancano nove partite alla fine del campionato e siamo consapevoli che non possiamo più permetterci errori. Per questo, la sfida contro il Manfredonia diventa un bivio fondamentale, un’opportunità che si è creata anche grazie al nostro lavoro.”

Prossimo incontro: “In questa settimana ho lavorato per recuperare l’umore di alcuni giocatori, anche grazie al sostegno del nostro pubblico, che ci ha dato una pacca sulla spalla e ci ha fatto sentire il loro supporto. In questo momento abbiamo tanto bisogno dei nostri tifosi. Ci siamo allenati per migliorare i nostri difetti. Nelle ultime tre partite, nonostante non abbiamo segnato molto, abbiamo creato tante occasioni. Ora dobbiamo solo aspettare che la fortuna giri dalla nostra parte.”

