Fidelis Andria, Scaringella: “I ragazzi hanno dato il massimo, nessun rimprovero”

La Fidelis Andria non va oltre un pareggio a reti inviolate in casa contro il Manfredonia. Intervenuto ai microfoni di Antenna Sud, mister Scaringella commenta con rammarico il risultato casalingo:

“Siamo delusi dal risultato. Sarebbe stato giusto coronare questa prestazione dei ragazzi con una grande vittoria. Nonostante la defezione numerica nel secondo tempo, i ragazzi hanno continuato a creare occasioni da gol con cuore, tattica e fisicità, concedendo pochissimo alla squadra avversaria. C’è poco da rimproverare: ci sono state difficoltà oggettive, come il manto erboso, che non ci ha permesso di far viaggiare la palla con i tempi giusti. Il Manfredonia ha giocato per portarsi a casa il punto e ci è riuscito. Arroccati in difesa, non ci hanno lasciato molti spazi e, complice un arbitraggio che ha fischiato poco, hanno potuto giocare al limite del regolamento.”

