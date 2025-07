Fidelis Andria, Ronchi: “Darò il massimo per raggiungere gli obiettivi”

Matteo Ronchi è uno degli acquisti messi a segno dalla Fidelis Andria in questa sessione estiva di calciomercato. Ai canali ufficiali del club, il difensore classe ’96 ha manifestato la propria soddisfazione per la nuova avventura: “Per me è un privilegio e un onore essere in una piazza così importante. Si tratta della mia prima esperienza al Sud, ci sono stati contatti già a gennaio e forse era destino. Sono contento, darò il mio contributo per raggiungere gli obiettivi. Darò il massimo, voglio togliermi soddisfazioni sul campo”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author