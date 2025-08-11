11 Agosto 2025

Fidelis Andria, rinforzo sulla fascia: tesserato il lituano Kirliauskas

Anthony Carrano 11 Agosto 2025
La Fidelis Andria comunica l’acquisto definitivo di Emilis Kirliauskas, terzino sinistro classe ’07. Il calciatore ha ottenuto il transfer dalla Federazione calcistica lituana completando così l’iter di tesseramento con la Fidelis Andria. Il giovane difensore ha giocato precedentemente nella Garliava, squadra che milita nella II Lyga (la terza divisione del calcio lituano), e nel Kauno Zalgiris, una squadra della A Lyga, la massima divisione del campionato di calcio lituano.

