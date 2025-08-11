Fidelis Andria, rinforzo sulla fascia: tesserato il lituano Kirliauskas

La Fidelis Andria comunica l’acquisto definitivo di Emilis Kirliauskas, terzino sinistro classe ’07. Il calciatore ha ottenuto il transfer dalla Federazione calcistica lituana completando così l’iter di tesseramento con la Fidelis Andria. Il giovane difensore ha giocato precedentemente nella Garliava, squadra che milita nella II Lyga (la terza divisione del calcio lituano), e nel Kauno Zalgiris, una squadra della A Lyga, la massima divisione del campionato di calcio lituano.
potrebbe interessarti anche
Virtus Francavilla, difesa completata: in arrivo Ferrante
Documenti e pagamento ok: la SS. Taranto vede l’Eccellenza
Dal Pordenone di Colucci al Cerignola di Maiuri: il sogno lontano, ma non impossibile, di sfidare l’Inter
Virtus Locorotondo: ufficiali organigramma, nuovi arrivi e riconferme
Barletta prova a chiudere La Monica
Blitz Martina per Ryduan Palermo