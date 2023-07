La Fidelis Andria ha reso noto attraverso un comunicato ufficiale l’acquisto di un altro ex Barletta: Andrea Feola. Il centrocampista classe ’92 vanta in carriera oltre 100 presenze nel fra i professionisti tra Serie B e Serie C con le maglie di Trapani, Olbia e Arezzo. Oltre un centinaio anche le presenze in Serie D. A breve verrà annunciato anche l’innesto del mediano barese Andrea Bottalico. Per il classe ’98 si tratta di un ritorno in terra federiciana, avendo già indossato la casacca della Fidelis nel 2017. Bottalico arriva dal Matera, l’annuncio è atteso per le prossime ore.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp