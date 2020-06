Fidelis Andria | Riccardo Di Bari nuovo d.s., si pensa al ritorno di Potenza

Condividi

SCOSSONE IN CASA FIDELIS ANDRIA. NELLE SCORSE ORE I DIRIGENTI AZZURRI HANNO SALUTATO CON TANTO DI RINGRAZIAMENTI E "IN BOCCA AL LUPO" PER IL FUTURO SIA L’ALLENATORE GIANCARLO FAVARIN CON IL SUO SECONDO LANGELLA, MA ANCHE IL DIRETTORE SPORTIVO FABIO MOSCELLI. IN REALTA’ NON SI TRATTA DI ESONERI, CONSIDERATO IL DRAMMA DEL COVID E IL CONTESTO DI FINE STAGIONE CHE, IN SERIE D, NON E’ NECESSARIAMENTE SINONIMO DI CONFERMA. LA NOTIZIA DEL GIORNO PERO’ E’ QUELLA DEL NUOVO DIRETTORE SPORTIVO. UN NOME E UN COGNOME CI SONO, MANCA SOLO LA FIRMA UFFICIALE PERCHE’ LA PRENOTAZIONE DEI TAVOLI PER IL MATRIMONIO E’ GIA’ STATA FATTA. RICCARDO DI BARI SARA’ LA NUOVA GUIDA TECNICA DEGLI AZZURRI. SI OCCUPERA’ LUI DI RINFORZARE LA ROSA DI ALDO ROSELLI. ANDRIESE DI NASCITA DOPO L’ ESPERIENZA FOGGIANA SAREBBE PRONTO A GUIDARE LA FIDELIS NEL DIFFICILISSIMO MARE DEL GIRONE H DELLA SERIE D. EX MELFI, FOGGIA, SORRENTO, MARTINA, MA ANCHE ANDRIA. PER IL 58 ENNE DUNQUE SI TRATTEREBBE DI UN RITORNO NELLA CITTA’ FEDERICIANA. ORA IL TASSELLO SCOPERTO RESTA QUELLO DELL’ALLENATORE. SECONDO INDISCREZIONI PIU’ CHE CREDIBILI IL CLUB STAREBBE PENSANDO AL RITORNO DI ALESSANDRO POTENZA CHE NELLA SCORSA ESTATE PREFERI’ APPRODARE TRA GLI ULIVI DI CERIGNOLA LASCIANDO IL DEGLI ULIVI DA UN GIORNO ALL’ALTRO. NEL CALCIO SI SA QUELLO CHE VALE OGGI NON VALE DOMANI E LE STRADE SPESSO SI INCROCIANO. POTENZA CI STAREBBE PENSANDO, A LUI SERVIREBBE RIMETTERSI IN GIOCO DOPO L’ESPERIENZA GIALLOBLU. CHISSA' SE QUESTA FIAMMA SI RIACCENDERA’. UNO DEI PRIMI COMPITI DI DI BARI POTREBBE ESSERE PROPRIO QUESTO.