ANDRIA – L’incontro con la città all’oratorio dei salesiani. La presentazione delle maglie e del gruppo che affronterà il campionato 2022/2023, con la scelta di Arrigoni come nuovo capitano. Chiuso il mercato la Fidelis Andria si è mostrata ai propri tifosi, accorsi quasi in 3000 al debutto stagionale contro il Potenza. Dopo il pari nella prima domenica si va in trasferta, sul campo della Viterbese, altra sfida che metterà in palio punti importanti in chiave permanenza.