ANDRIA – La Fidelis Andria ha scelto la nuova guida tecnica dopo l’era Di Bari – Logiudice. Sarà Mirko Cudini, ex allenatore del Campobasso a sedere sulla panchina azzurra. Trovata l’intesa con il direttore sportivo Sandro Federico ex dirigente de Teramo (lo ha guidato per tre anni). Nei prossimi giorni ci sarà la conferenza stampa di presentazione.