Fidelis Andria: occhi su Allegrini e Sorgente

La Fidelis Andria è attivissima sul mercato. Il direttore sportivo Gianni Califano, secondo quanto appreso da Antenna Sud, ha messo gli occhi su Giacinto Allegrini, esperto difensore della Virtus Francavilla e Simone Sorgente, attaccante classe 1999 in forza al Sassari latte Dolce, ex di Paganese, Torres e Cassino. Si tratta di due profili importanti sui quali c’è una grande concorrenza. L’intenzione della società è quella di costruire una squadra importante senza fare follie che possano mettere in difficoltà un club che la nuova proprietà, di fatto, ha salvato in extremis.

