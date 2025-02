🔴 Diretta, Fidelis Andria-Nocerina 0-2: secondo tempo

46′ Iniziata la seconda frazione di gioco

SECONDO TEMPO

45′ Le squadre tornano negli spogliatoi

45′ Felleca trova il raddoppio: Fidelis Andria-Nocerina 2-0. L’attaccante trova la rete direttamente su calcio di punizione, la traiettoria della sfera di gioco inganna Esposito.

35′ Clamoroso: gol bellissimo di Addessi e Nocerina in vantaggio. Barone serve l’ala destra che si accentra dall’out di destra, salta due avversari e scarica un bolide che Esposito non riesce a parare.

33′ Ammonizione per Cipolletta autore di uno strattonamento eccessivo su Marquez.

30′ Doppio giallo per Faiello che è intervenuto con la gamba troppo alta su De Rosa: la Nocerina giocherà in 10 per quasi 60′.

20′ Felleca non riesce a mettere giù in maniera pulita il lancio di Barone che poteva essere pericoloso per la Fidelis Andria. Ringrazia Esposito.

17′ Ammonizione per Faiello che ha colpito un giocatore della Fidelis Andria.

5′ Grande occasione per Kragl che fa tutto da solo, ma il palo nega il vantaggio biancazzurro.

1′ Comincia il match

PRIMO TEMPO

Fidelis Andria-Nocerina 0-2: 35′ Addessi, 45′ Felleca

FIDELIS ANDRIA (4-3-2-1): Esposito; Imputato, Cipolletta, Derosa, Ercoli; Cancelli, Verna, Risolo; Sylla, Kragl; Da Silva. All.: Scaringella.

NOCERINA (4-3-3): Wodzicki; Padalino, Troest, Silvestri, Barone; Faiello, Bottalico, Gerbaudo; Addessi, Marquez, Felleca. All.: Campilongo.

