Fidelis Andria, niente riscatto: ad Avellino arriva la seconda sconfitta consecutiva

AVELLINO – Seconda sconfitta consecutiva per la Fidelis Andria di mister Doudou che torna a casa senza punti dalla trasferta di Avellino: al Partenio finisce 1-0 a favore dei padroni di casa che salgono a quota 23 punti in classifica, a +8 sui biancoazzurri che restano terz’ultimi.

Doudou opta per il 4-3-3 e sostituisce Urso con Pavone gettando nella mischia Fabriani dal primo minuto e spostando a sinistra Ciotti. In cronaca. Nella prima mezzora molto meglio la Fidelis, pericolosa in due circostanze a cavallo tra il minuto 28 e il minuto 30: prima Bolsius riceve da Pavone in area di rigore e con il destro spedisce alto sopra la traversa, poi lo stesso Pavone prova a mettersi in proprio ma con il destro alza troppo il mirino. Subito dopo, però, entrano in partita i padroni di casa che al minuto 34 sfiorano il vantaggio con una conclusione di Trotta da posizione defilata che esaurisce la sua corsa di poco a lato e due minuti dopo si rifanno pescando il jolly vincente: Franco calcia dal limite e colpisce il palo, sulla ribattuta c’è Gambale che tutto solo a porta sguarnita insacca senza problemi. E’ la rete del definitivo 1-0, quella che di fatto indirizza l’incontro. Da quel momento gli irpini gestiscono senza problemi e prima al minuto 39 vanno vicini al bis con un colpo di testa a lato di Moretti, poi al minuto 46, a ripresa appena cominciata, si fanno nuovamente vivi in area di rigore avversaria con un tiro di Trotta bloccato bene da Savini.

La reazione dei pugliesi è tutta in un tentativo in allungo di Persichini che esalta i riflessi di Pane al minuto 49, mentre la chance più grossa della seconda frazione arriva al minuto 57 ed è di marca biancoverde: ancora Trotta ipnotizzato da Savini, abile successivamente a farsi trovare pronto sul tentativo di Gambale. Il match scorre via e, senza particolari sussulti, si arriva direttamente al minuto 93 quando è il neoentrato Mercurio ad avere sul piede la chance del pareggio su ottima assistenza di Orfei: sfera alta sopra la traversa. E’ l’ultima emozione di un incontro che si chiude così dopo cinque minuti di recupero. Alla Fidelis non basta un buon primo terzo di gara: la classifica adesso torna a farsi decisamente preoccupante.

IL TABELLINO

AVELLINO 1

FIDELIS ANDRIA 0

AVELLINO (4-3-3): Pane; Rizzo, Moretti, Auriletto, Tito (35’ st Zanandrea); Matera, Franco, Maisto (45’ st Casarini); Trotta (39’ st Illanes), Gambale, Murano (45’ st Kanoute). A disp.: Marcone, Antignani, Russo, Di Gaudio, Aya, Guadagni. All.: Rastelli.

FIDELIS ANDRIA (4-3-3): Savini; Fabriani, Dalmazzi, Delvino, Ciotti; Candellori, Arrigoni (29’ st Mercurio), Djibril; Pavone (22’ st Orfei), Persichini, Bolsius (18’ st Tulli). A disp.: Zamarion, Tortorelli, Hadziosmanovic, Mariani, Graziano, Zenelaj, Sipos, Alba, Milillo, Paolini. All.: Doudou.

ARBITRO: Turrini di Firenze

RETI: 36’ pt Gambale (A)

AMMONITI: Delvino (FA), Matera (A), Auriletto (A), Dalmazzi (FA), Franco (A)